Segurança

Homicídio
Notícia

Ministério Público denuncia pais e avó por morte de bebê em Santa Maria

Pais estão presos e avó teve pedido de prisão preventiva; bebê morreu com sinais de violência e desnutrição.

Tayline Manganeli

