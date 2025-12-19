Ministério Público denuncia pais e avó por morte de bebê em Santa Maria

Menina estava internada no Hospital Universitário de Santa Maria. Jean Pimentel / Agencia RBS

O Ministério Público (MP) denunciou os pais e a avó paterna da bebê de 1 mês e 28 dias que morreu em Santa Maria, em novembro.

Os pai, Leonardo Pazzato da Rosa, de 21 anos, e a mãe Eduarda Rodrigues, de 18, foram denunciados por homicídio por ação e por omissão, além do crime de tortura. Eles estão presos desde a morte da criança.

A avó paterna, que não teve o nome divulgado, foi denunciada por homicídio por omissão, e o Ministério Público solicitou à Justiça a decretação da prisão preventiva dela. Conforme a denúncia, a avó convivia na mesma residência do casal e não teria tomado nenhuma atitude para proteger a bebê.

Como ocorriam as agressões

De acordo com o Ministério Público, a denúncia se baseia na investigação policial que aponta os pais como responsáveis por submeter a criança a sofrimento físico e mental, além de negar alimentação, convívio familiar e atendimento médico. A bebê, identificada como Sol Gesat Pazzato, morreu no dia 27 de novembro, após dar entrada no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) com o braço quebrado e diversas outras lesões, incluindo marcas de mordidas. A causa da morte foi traumatismo craniano.

Próximos passos

Agora, o caso está sob análise da Justiça. Se a denúncia for aceita, os investigados passam a responder oficialmente ao processo criminal.

Contraponto

A Defensoria Pública, que até então defende os pais, afirmou que o casal tem dez dias para informar se constituirão advogado ou serão defendidos pela instituição. Por isso, não emitirão posicionamento no momento.

Zero Hora tenta localizar a defesa da avó da bebê.