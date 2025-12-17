Ministério Público denuncia delegado suspeito de desviar recursos de delegacias do Vale do Rio Pardo

Luciano Menezes está afastado do posto de delegado desde junho. Félix Zucco / Agencia RBS

O Ministério Público (MP) denunciou à Justiça o delegado da Polícia Civil Luciano Menezes, suspeito de desviar recursos de delegacias do Vale do Rio Pardo.

Segundo os promotores João Afonso Beltrame e Érico Barin, o servidor é investigado por peculato, lavagem de dinheiro, dano ao patrimônio público, prevaricação e fraude processual.

No entanto, o órgão não detalhou as supostas práticas que embasaram o entendimento. A denúncia foi feita no dia 1º de dezembro e confirmada pelo MP a Zero Hora nesta quarta-feira (17).

Além disso, a Justiça determinou a manutenção do afastamento do delegado, medida que já havia sido determinada na Operação Combo, deflagrada em junho deste ano.

Na época da ofensiva, Zero Hora apurou que a investigação ocorreu porque o delegado permitiu que uma estagiária detida assumisse funções de uma policial na delegacia.

Somado a isso, Menezes era suspeito de irregularidades na administração de recursos de ajuda às delegacias do Vale do Rio Pardo, obtidas por meio de uma associação montada por empresários da região.

Por conta da operação, ele foi afastado do cargo de titular da 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) de Santa Cruz do Sul.

Natural de Cachoeira do Sul, Menezes está na Polícia Civil há 25 anos, mais de 20 deles com atuação em Santa Cruz do Sul. Em 2024, ele foi presidente da 39ª Oktoberfest de Santa Cruz do Sul.