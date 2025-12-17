Segurança

Afastado do cargo
Notícia

Ministério Público denuncia delegado suspeito de desviar recursos de delegacias do Vale do Rio Pardo

Luciano Menezes é investigado por peculato, lavagem de dinheiro, dano ao patrimônio público, prevaricação e fraude processual

Vinicius Coimbra

