Ministério da Justiça lança nova lista nacional com os criminosos mais procurados do país

Os condenados por crimes violentos e hediondos têm prioridade na lista. Ministério da Justiça e Segurança Pública / Reprodução

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou nesta segunda-feira (8) a criação da "lista vermelha" brasileira, reunindo os criminosos mais perigosos procurados pela Justiça.

Cada Estado e o Distrito Federal poderão indicar até oito nomes considerados estratégicos para a segurança pública, totalizando até 216 foragidos. A lista já está disponível neste link.

Alguns Estados já apresentaram nomes — apenas três mulheres constam na relação. Segundo a pasta, os critérios para inclusão incluem a relevância da prisão para desarticular organizações criminosas e a gravidade dos crimes cometidos. Os condenados por crimes violentos e hediondos terão prioridade. As informações são do g1.

Projeto Captura

A lista, chamada Projeto Captura, está disponível em um site do ministério, com fotos, nomes, apelidos e datas de nascimento dos procurados. O público poderá enviar denúncias para auxiliar nas capturas. A proposta de oferecer recompensas foi analisada, mas não incluída.

O projeto também prevê a criação de uma célula no Rio de Janeiro para localizar foragidos escondidos no estado, atendendo à alta demanda das autoridades locais.

Integração de inteligência

Lewandowski assinou ainda uma portaria que institui o Sistema Nacional de Inteligência para Enfrentamento ao Crime Organizado. A iniciativa busca integrar dados e informações entre forças policiais federais e estaduais, permitindo operações conjuntas e ações permanentes contra organizações criminosas.