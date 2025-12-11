Mil agentes das forças de segurança do RJ realizam nova fase da Operação Contenção

Agentes precisaram retirar carro incendiado para seguir com operação em São Gonçalo. Governo do Rio de Janeiro / Divulgação

Agentes das forças de segurança do Rio de Janeiro foram recebidos a tiros em uma nova fase da Operação Contenção, realizada na manhã desta quinta-feira (11) no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com o g1, cerca de mil policiais foram mobilizados. Para conter o avanço dos agentes, além dos tiros, criminosos atearam fogo a veículos para formar barricadas.

São cumpridos 44 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão. Até o momento, ninguém foi preso.

Um dos alvos da operação é Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, 61 anos, um dos mais velhos da cúpula do Comando Vermelho e chefe do tráfico na região.