Segurança

São Gonçalo
Notícia

Mil agentes das forças de segurança do RJ realizam nova fase da Operação Contenção

São cumpridos 44 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no Complexo do Salgueiro. Um dos alvos é Rabicó, da cúpula do Comando Vermelho

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS