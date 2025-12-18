Segurança

Crime organizado
Notícia

Membros de facção gaúcha que ajudaram a viabilizar o maior assalto da história do RS são alvo da polícia

Denarc cumpre 59 ordens de prisão em ação que envolve, além de integrantes do grupo proveniente do Estado, criminosos paulistas. Bandidos participaram do roubo de R$ 30 milhões no aeroporto de Caxias do Sul, em 2024

Humberto Trezzi

