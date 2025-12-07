Manifestantes protestam contra feminicídios em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e outras cidades brasileiras 

Ato contra feminicídios foi realizado na tarde deste domingo, em Brasília. Marcelo Camargo/Agência Brasil

Manifestantes protestaram na tarde deste domingo (7) contra feminicídios. As últimas semanas foram marcadas pela repercussão de casos brutais de violência contra a mulher. Os atos foram registrados em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Distrito Federal e outras cidades brasileiras.

O crime de feminicídio, tipificado pela Lei 13.104/2015, é o assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica ou de gênero.

Na capital paulista, Taynara Santos, de 31 anos, teve as pernas amputadas após ser atropelada e arrastada por um quilômetro na Marginal Tietê, na zona norte da cidade. A defesa da vítima — e um amigo do agressor — afirmam que o rapaz cometeu o crime de forma intencional com o objetivo de matar a mulher. Evelyn de Souza Saraiva, de 38 anos, foi baleada seis vezes por seu ex-companheiro enquanto ela trabalhava na zona norte de São Paulo.

No Recife, uma mulher grávida e quatro filhos morreram durante um incêndio. O suspeito, pai das crianças, foi preso em flagrante no mesmo dia.

No Rio de Janeiro, duas funcionárias do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) foram mortas a tiros por um funcionário da instituição de ensino. O crime ocorreu no dia 28 de novembro.

Em Brasília, o corpo da cabo do Exército Maria de Lourdes Freire Matos, de 25 anos, foi encontrado carbonizado. O crime está sendo investigado como feminicídio, após o soldado Kelvin Barros da Silva, 21 anos, ter confessado a autoria do assassinato.

De acordo com o movimento Levante Mulheres Vivas, atos foram convocados em pelo menos 20 Estados e no Distrito Federal.

Manifestação em Porto Alegre ocorreu no sábado

Evento na capital gaúcha reuniu mais de três mil participantes. Cris Leite / Divulgação

Em Porto Alegre, a Caminhada pela Vida das Mulheres, ato organizado pelo instituto E Se Fosse Você?, reuniu, de acordo com a organização, mais de três mil pessoas no sábado (6), em uma marcha que percorreu ruas do Centro Histórico e da Cidade Baixa. O evento marcou o encerramento do Festival Mulheres em Luta – RS (MEL-RS) e a inauguração da Casa MEL.

Um dos pontos fortes do ato foi uma encenação em que mais de 40 mulheres carregaram sapatos que representavam vítimas de feminicídio no RS. As participantes diziam os nomes das vítimas, que eram repetidos em coro pelo público presente. Em outro momento, elas escreveram nomes no chão, ao lado dos sapatos. Entre as pautas, os manifestantes pediram mais atenção do Estado às vítimas de violência de gênero.

Dados nacionais

Em 2025, o Brasil já registrou mais de 1.180 feminicídios e quase 3 mil atendimentos diários pelo Ligue 180, segundo o Ministério das Mulheres.

Dados do Mapa Nacional da Violência de Gênero indicam que, em média, cerca de quatro mulheres foram assassinadas por dia em 2024 em razão do gênero.

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deve ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul