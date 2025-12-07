Segurança

Violência contra mulher

Manifestantes protestam contra feminicídios em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e outras cidades brasileiras 

De acordo com o movimento Levante Mulheres Vivas, atos foram convocados em pelo menos 20 Estados

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

Vitor Netto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS