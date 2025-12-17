Segurança

Homicídio qualificado
Notícia

Mãe é condenada a mais de 44 anos de prisão por matar a filha a facadas em Novo Hamburgo

De acordo com o Ministério Público, menina foi morta em retaliação ao pai

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS