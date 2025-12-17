Mãe é condenada a mais de 44 anos de prisão por matar a filha a facadas em Novo Hamburgo

Anna Pilar foi atingida por golpes de faca dentro do condomínio onde residia, em Novo Hamburgo. Reprodução / g1 RS

Após mais de 14 horas de julgamento, Kauana do Nascimento, 32 anos, foi condenada a 44 anos, cinco meses e 10 dias de prisão em regime fechado pela morte da filha, Anna Pilar, de apenas sete anos, em agosto de 2024. O júri aconteceu em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, nesta terça-feira (16).

Conforme a sentença, proferida pelo Juiz de Direito Flávio Curvello Martins de Souza, a mulher foi condenada por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, além de crime contra menor de 14 anos e contra descendente.

De acordo com a acusação do Ministério Público, a criança foi morta a facadas dentro do apartamento onde morava com a mãe, na região central da cidade, em retaliação ao pai da criança.

Cabe recurso na decisão.

Relembre o caso

Em 9 de agosto, moradores de um prédio de Novo Hamburgo ouviram gritos desesperados e depararam com Anna Pilar Cabrera, sete anos, caída no corredor. Duda Fortes / Agencia RBS

O crime foi cometido em 9 de agosto de 2024. Anna Pilar foi encontrada morta no corredor do condomínio onde vivia com a mãe de 31 anos em Novo Hamburgo. Vizinhos relataram que encontraram a mulher gritando e abraçada ao corpo da filha, ambas ensanguentadas.

Ela teria dito que a menina havia caído da escada. Os vizinhos chamaram socorro, após encontrarem a mãe abraçada à filha, ambas ensanguentadas. O Serviço Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, mas a menina já estava morta.

Segundo a denúncia do MP, a causa da morte foi "choque hemorrágico por hemorragia torácica maciça consecutiva a múltiplos ferimentos de arma branca".