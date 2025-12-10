Mãe de menino de dois anos que sofreu abusos sexuais é presa por omissão em Canoas; pai é suspeito

Mulher foi presa em Canoas após polícia desconfiar de abusos constantes ao filho dela de dois anos. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu preventivamente nesta quarta-feira (10) a mãe de um menino de dois anos que sofreu abusos sexuais em Canoas, na Região Metropolitana. A identidade dela não foi divulgada para preservar a segurança da criança. O pai do menino foi preso suspeito de cometer o crime.

De acordo com o delegado Maurício Barison, responsável pela investigação, a violência aconteceu no fim de novembro. No dia 18, a mulher de 20 anos e o marido, que é o pai da criança, levaram o menino até um hospital da cidade porque ele havia desmaiado.

A equipe médica prestou o atendimento e suspeitou de abuso sexual devido aos ferimentos que a criança tinha pelo corpo. A Brigada Militar (BM) foi acionada e conduziu a mãe e o pai do menino até uma delegacia de polícia.

Na delegacia, a mulher disse que suspeitava que o marido tivesse abusado sexualmente do filho junto do tio do menino. O homem negou o crime, mas foi preso em flagrante. Foram feitas buscas pelo tio, mas ele havia sido morto a tiros e o corpo só foi localizado em Cachoeirinha, também na Região Metropolitana, dois dias depois, em 20 de novembro.

Posteriormente, exames médicos confirmaram que o menino foi estuprado. Ao longo da investigação, a Polícia Civil encontrou "indícios físicos de que as agressões sexuais eram constantes".

Conforme a polícia, a mulher teria negado ser a mãe do menino durante o atendimento hospitalar, além de ter se recusado a dizer o que havia acontecido. Além disso, testemunhas contaram que a mulher era agressiva e "constantemente agredia a socos os seus filhos, especialmente a vítima". Por fim, o ambiente familiar estaria envolvido com drogas.