Justiça condena três homens por matarem mulher grávida com bala perdida em Porto Alegre

A Justiça condenou três homens pelo ataque que resultou na morte da educadora Cíntia Rosa da Silva, de 29 anos, atingida por bala perdida em dezembro de 2020 no Morro Santa Tereza, na zona sul de Porto Alegre. O julgamento foi encerrado na madrugada de quinta-feira (4).

Segundo a denúncia do Ministério Público, os réus passaram de carro pela Rua Orfanotrófio, em um ponto usado para venda de drogas na região. Em disputa contra a facção rival, eles dispararam vários tiros de arma de fogo. Os disparos atingiram Cíntia, que estava grávida de sete meses e passava pelo local em direção ao mercado, além de ferir dois membros da facção atacada.

A gestante foi levada para atendimento médico, porém, não resistiu. A equipe do posto Cruzeiro do Sul realizou o parto de emergência, mas a criança morreu no dia seguinte. A menina se chamaria Lívia.

Os três homens foram condenados a 20, 26 e 29 anos de prisão em regime fechado. Um quarto réu, denunciado pelo Ministério Público como um dos autores dos disparos, foi absolvido e solto. O júri teve início na quarta-feira (3) e foi presidido pela Juíza de Direito Anna Alice da Rosa Schuh.

Segundo o Ministério Público, o promotor Fernando Bittencourt vai recorrer para aumentar as penas dos condenados. Pela morte de Cíntia, os criminosos foram responsabilizados por homicídio doloso e qualificado por motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ainda, pelos tiros contra a facção, foram condenados dupla tentativa de homicídio com as mesmas qualificadoras, além dos crimes conexos de receptação e roubo de veículos e de corrupção de menores.

*Produção: Fernanda Axelrud