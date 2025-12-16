Jovem é morto a tiros dentro de casa, em Viamão

Um jovem foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (16) dentro de casa, no bairro São Lucas, em Viamão, na Região Metropolitana. A Brigada Militar foi acionada por volta das 4h, após relatos de disparos de arma de fogo nas proximidades.
Ao chegar na residência, os policiais encontraram o corpo de Leonardo de Oliveira, 23 anos, com várias marcas de tiros. Testemunhas relataram que um homem vestindo casaco preto e capuz arrombou a porta da casa e efetuou os disparos.
Foram recolhidos no local do crime 13 estojos de pistola 9mm. Conforme a BM, ele tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas. A Delegacia de Homicídios de Viamão investiga o crime. Até o momento, ninguém foi preso.