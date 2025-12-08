Jovem é morto a tiros dentro de casa em Gravataí

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (08) em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O crime ocorreu por volta da 1h, na Rua Osasco, no bairro Parque Florido.
De acordo com a Polícia Civil, dois homens entraram na casa onde a vítima morava e efetuaram 14 disparos contra Ryan Macedo.
A residência fica em uma travessa com várias casas. Moradores relataram ter acordado assustados com o barulho dos tiros durante a madrugada.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime. Até o momento, ninguém foi preso, e buscas seguem sendo realizadas na região.