Investigação aponta esquema de propina no Samu de Porto Alegre; servidor é suspeito de direcionar contratos

Polícia Civil descobriu pagamento de vantagens indevidas a funcionários em troca de benefício a empresas de fornecimento de motoristas de ambulância e a oficina mecânica

Adriana Irion

