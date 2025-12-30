Segurança

Em Camboriú
Notícia

Influenciador é encontrado morto em apartamento de Santa Catarina; ex-companheiro é suspeito

Corpo de Robson Maldonado Malinoski, 37 anos, foi localizado com perfurações causadas por arma branca, no bairro São Francisco de Assis

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS