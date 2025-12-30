Influenciador é encontrado morto em apartamento de Santa Catarina; ex-companheiro é suspeito

O influenciador e empresário Robson Maldonado Malinoski, 37 anos, foi encontrado morto em um apartamento em Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, na segunda-feira (29). O ex-companheiro dele é o principal suspeito.
O corpo foi localizado com três perfurações causadas por arma branca na região do tórax, no imóvel do bairro São Francisco de Assis.
Conforme o 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Santa Catarina, as autoridades foram acionadas por um familiar da vítima.
"O acionamento foi feito por um familiar, que suspeita de que o ex-companheiro do homem teria efetuado o óbito. De acordo com a testemunha, houve uma confissão por parte do autor", diz trecho da nota da PM.
O suspeito, também de 37 anos, foi flagrado por câmeras de vigilância do elevador do prédio, portando uma faca e com parte da camiseta suja de vermelho, possivelmente sangue.
Zero Hora solicitou as imagens, que não foram cedidas pela Polícia Militar de Santa Catarina.
A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do crime e apurar a motivação.
Quem era a vítima
Robson Maldonado Malinoski acumulava mais de 79,6 mil seguidores em um perfil nas redes sociais em que divulgava receitas e dicas gastronômicas.
Além de influenciador, ele era sócio da RM Assessoria & Marketing Empresarial. Nas redes sociais, a empresa lamentou o falecimento:
"Com pesar, comunicamos o falecimento de Robson Maldonado Malinoski, nosso sócio proprietário e colega tão estimado", diz a nota.