Incêndio atinge prédio comercial no centro do Chuí 

Um incêndio atingiu um prédio comercial na rua Costa Rica, no centro do Chuí, no sul do Estado, na tarde desta quarta-feira (31). As chamas começaram por volta das 14h, segundo a Defesa Civil do município.
No local funciona uma loja de venda de pneus e troca de óleo. De acordo com as autoridades, o prédio estava fechado no momento em que iniciou o fogo e não houve registro de feridos.
O combate ao incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros do Brasil e do Uruguai, devido à proximidade da ocorrência com a fronteira.
— Estamos trabalhando com bombeiros brasileiros e uruguaios. O incêndio ocorreu a aproximadamente 50 metros da avenida principal com o Uruguai — afirmou Luiz André Pereira da Silva, coordenador da Defesa Civil.
Para auxiliar na operação, o departamento de obras do município enviou uma retroescavadeira ao local. Até o momento, as causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.