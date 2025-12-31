Incêndio atinge prédio comercial no centro do Chuí 

No local funciona uma loja de venda de pneus e troca de óleo. Não há feridos. Luiz André / Defesa Civil do Chuí

Um incêndio atingiu um prédio comercial na rua Costa Rica, no centro do Chuí, no sul do Estado, na tarde desta quarta-feira (31). As chamas começaram por volta das 14h, segundo a Defesa Civil do município.

No local funciona uma loja de venda de pneus e troca de óleo. De acordo com as autoridades, o prédio estava fechado no momento em que iniciou o fogo e não houve registro de feridos.

O combate ao incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros do Brasil e do Uruguai, devido à proximidade da ocorrência com a fronteira.

— Estamos trabalhando com bombeiros brasileiros e uruguaios. O incêndio ocorreu a aproximadamente 50 metros da avenida principal com o Uruguai — afirmou Luiz André Pereira da Silva, coordenador da Defesa Civil.

Para auxiliar na operação, o departamento de obras do município enviou uma retroescavadeira ao local. Até o momento, as causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas.



