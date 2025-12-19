Imagens mostram motorista atropelar e depois agredir motociclista no pátio de ferragem em Gravataí

Condutor passou o carro por cima da vítima. Reprodução / Arquivo Pessoal

O motorista de um carro foi preso por tentativa de homicídio após atropelar e agredir um motociclista no estacionamento de uma ferragem, às margens da RS-020, em Gravataí, na Região Metropolitana. A vítima, que teve fraturas nas costelas, na bacia e nos pés, permanece hospitalizada. O autor do atropelamento, um homem de 30 anos, foi preso pela Brigada Militar.

O episódio foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento comercial. Por volta das 11h30min da última quarta-feira (17), o mecânico Heliomar Soares Krás, 59 anos, chegava ao local para comprar alguns itens. Em seguida, um Fiat Doblô bate na traseira da sua moto e ocorre uma pequena discussão.

Heliomar entra no estacionamento da ferragem e fica alguns minutos observando o motorista da Doblô, que então manobra o veículo e ingressa no estabelecimento em alta velocidade, derruba o portão e passa por cima da vítima. Em seguida ele desce do carro e agride Heliomar com socos.

O dono da loja então aparece com uma arma em punho e intervém para que a agressão cesse. Em seguida, efetua um disparo que atinge o motorista do carro de raspão na barriga.

O autor do atropelamento foge a pé e em seguida é capturado pela Brigada Militar. Ele foi identificado como Leandro Pereira Teixeira, 30 anos, levado ao plantão policial e autuado em flagrante. A audiência de custódia, realizada na tarde de quinta-feira (18), converteu a prisão em preventiva, e o homem será encaminhado ao sistema prisional.

O proprietário da ferragem possui a arma regularizada. A polícia entendeu que ele agiu em legítima defesa de terceiro.

Investigação

O inquérito foi instaurado junto à delegacia de Homicídios de Gravataí. O delegado Pedro Trajano afirma que a partir de agora vai ouvir testemunhas para esclarecer os fatos.

— Ainda buscamos a motivação. Foi descartada a discussão de trânsito. A vítima foi ouvida e afirmou não conhecer o autor — disse.



