Segurança

Tentativa de homicídio
Notícia

Imagens mostram motorista atropelar e depois agredir motociclista no pátio de ferragem em Gravataí

Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso. A vítima, com fraturas nas costelas, bacia e pés, segue internada. O autor do atropelamento está preso preventivamente

Tiago Bitencourt

