Segurança

Zona leste da Capital
Notícia

Homem negro é preso injustamente e passa a noite de aniversário na cadeia em Porto Alegre

Verdadeiros criminosos foram detidos durante operação nesta quinta-feira. Imagens de câmeras de segurança confirmaram quem eram os culpados pelo roubo de uma motocicleta

João Pedro Lamas

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS