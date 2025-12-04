Homem morre após ataque a tiros em Gravataí

Um homem de 32 anos morreu nesta quinta-feira (4), em Gravataí, na Região Metropolitana, após ser alvo de um ataque a tiros. Outro homem, de 51 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao atendimento médico. As identidades não foram reveladas.

Informações preliminares da Brigada Militar apontam que as vítimas estavam dentro de um veículo, nas proximidades do Parcão e do Fórum da cidade, quando foram alvejadas.

Um homem teria realizado disparos contra a dupla, embarcado em uma motocicleta e fugido do local junto a outro suspeito, que estaria conduzindo a moto.

O passageiro do carro morreu no local, enquanto o motorista ficou ferido na região das pernas e foi encaminhado ao Hospital Dom João Becker. As vítimas são apontadas como vizinhas.

A Brigada Militar informou que está empreendendo esforços para a localização e prisão dos autores do crime, a partir das forças táticas dos batalhões do Comando Regional e de aviação.

Apesar de não divulgar os antecedentes, a BM confirmou que o homem que morreu tinha passagens pelo sistema prisional.