Segurança

Vale do Sinos
Notícia

Homem fica gravemente ferido após briga no Paradão, em Novo Hamburgo

Vítima de 37 anos bateu a cabeça no meio-fio após ser empurrada durante discussão; caso é investigado pela Polícia Civil

Tiago Bitencourt

