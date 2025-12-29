Homem fica gravemente ferido após briga no Paradão, em Novo Hamburgo

Agressões teriam começado após um pedido de dinheiro por parte da vítima. Reprodução / Vídeos GZH

Um homem de 37 anos está internado em estado gravíssimo após se envolver em uma briga na noite de sexta-feira (26), próximo ao Paradão, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. O episódio ocorreu por volta das 22h, na Rua Primeiro de Março, no Centro da cidade.

Segundo a Polícia Civil, a confusão começou quando Alex Maurício Dias da Silveira, 37 anos, pediu dinheiro a outro homem, de 40 anos, que recusou. Silveira teria atingido o homem com um pedaço de madeira. Na reação, ele empurrou Silveira, que caiu e bateu a cabeça no meio-fio. A Guarda Municipal e o Samu foram acionados.

Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. O homem que empurrou a vítima foi ouvido e liberado. O caso foi registrado como lesão corporal. Silveira foi levado ao Hospital Geral de Novo Hamburgo, onde o quadro se agravou no fim de semana. A instituição informou que o estado é gravíssimo.

O delegado Anderson Hermel afirmou que um inquérito foi instaurado e que todos os envolvidos serão ouvidos nos próximos dias.

— Vamos ouvir o homem que empurrou, já temos uma testemunha identificada e iremos ouvir os guardas municipais — disse.

Inicialmente, havia informação de que a vítima seria morador de rua, mas a Polícia Civil esclareceu que a esposa dele foi localizada e ouvida. Ela relatou que o marido não vive em situação de rua.

Veja o momento da confusão