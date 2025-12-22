Homem está foragido após esfaquear filho em Novo Hamburgo

Um homem de 57 anos é procurado pela Polícia Civil desde sexta-feira (19), quando esfaqueou o próprio filho durante uma discussão no bairro Boa Saúde, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A vítima, de 29 anos, precisou passar por cirurgia e segue hospitalizada.

Segundo o delegado Anderson Hermel, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a investigação preliminar indica que a tentativa de homicídio aconteceu em meio a um desentendimento entre pai e filho, em frente ao terreno em que eles dividiam.

— A briga teria sido motivada por assuntos familiares. A vítima também relatou que o suspeito estava embriagado na hora do fato — detalhou o delegado.

Durante a discussão, o homem teria sacado uma faca e desferido diversos golpes contra a vítima. Depois, fugiu da cena do crime e não foi mais visto. A faca usada no ataque também não foi encontrada.

O rapaz foi socorrido ao Hospital Municipal de Novo Hamburgo, onde foi internado na unidade de tratamento intensivo (UTI) e passou por uma cirurgia. De acordo com a Fundação de Saúde de Novo Hamburgo (FSNH), ele precisou retirar parte do estômago em razão dos ferimentos na região do abdômen. Agora, está com quadro estável.

O homem suspeito de praticar o crime está foragido e possui antecedentes por lesão corporal. No sábado (20), a polícia solicitou a decretação da prisão preventiva dele junto ao Poder Judiciário.