Homem é preso por suspeita de matar o próprio irmão após discussão sobre quantidade de gatos em casa

Desentendimento teria começado por causa da quantidade de gatos que a vítima mantinha na residência. Marcelo Gonçalves / Livramento 24h

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, suspeito de matar o próprio irmão na frente da mãe. Os envolvidos não tiveram os nomes divulgados.

O crime aconteceu no sábado (27), na casa da família. A vítima, de 50 anos, estava no local com a mãe, de 82 anos, quando o irmão chegou e começou a discutir. O suspeito, então, teria sacado uma arma artesanal e atirado.

Informações iniciais da investigação sobre o caso apontam que o desentendimento teria começado por causa da quantidade de gatos que a vítima mantinha na residência.

O homem morreu no local. A mãe dos dois está em tratamento oncológico e precisou de atendimento médico. Ela era cuidada pelo filho que foi assassinado, segundo a Polícia Civil.