Homem é preso por suspeita de matar o próprio irmão após discussão sobre quantidade de gatos em casa

Mãe dos dois presenciou o crime e precisou de atendimento médico. Caso aconteceu em Santana do Livramento

Rodrigo Evaldt

