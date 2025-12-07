Homem é preso por suspeita de matar companheiro após discussão em Guaíba

Um homem foi preso em flagrante em Guaíba, Região Metropolitana, suspeito de matar o próprio companheiro, de 63 anos, após uma discussão dentro da casa onde moravam. Segundo a Polícia Civil, neste domingo (7), o suspeito admitiu ter desferido um soco na vítima, que caiu ao solo e morreu no local. A ocorrência foi registrada como lesão corporal seguida de morte.

O delegado responsável informou que os dois chegaram embriagados à residência e iniciaram uma briga motivada por ciúmes. Durante o conflito, a vítima teria pegado uma faca e ameaçado o companheiro, que reagiu com o golpe na cabeça do homem. Ele caiu próximo a um banco de concreto — estrutura que pode ter contribuído para a gravidade da lesão.

— A queda pode ter sido o que provocou o óbito, e por isso autuei por lesão corporal seguida de morte, cuja pena é alta — afirmou o delegado Fabiano Berdichevski.

O suspeito relatou que deixou a casa por cerca de uma hora e, ao retornar, encontrou o companheiro sem vida. Ele próprio acionou a Brigada Militar ao perceber que a vítima não havia apenas desmaiado, mas já apresentava sinais de morte.

A perícia foi chamada ao local para verificar se a versão apresentada é compatível com a dinâmica da queda. O corpo foi encaminhado para necropsia, que deve confirmar a causa exata do óbito.