Segurança

Flagrante
Notícia

Homem é preso por perseguição a ex-companheira em frente à Delegacia da Mulher de Porto Alegre; veja vídeo

Segundo a polícia, o agressor, que apresentava sinais de embriaguez, perseguiu a vítima e chegou a entrar no prédio da delegacia

Leticia Mendes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS