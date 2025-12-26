Homem é preso por perseguição a ex-companheira em frente à Delegacia da Mulher de Porto Alegre; veja vídeo

Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 60 anos foi preso em frente à Delegacia da Mulher de Porto Alegre na noite da quinta-feira (25) por perseguir a ex-companheira. O caso aconteceu logo após a vítima procurar a ajuda da Polícia Civil.

Segundo a delegada Waleska Alvarenga, a mulher de 30 anos foi até o local após ser perseguida na rua pelo ex-companheiro. A vítima relatou ter sido seguida, ofendida e ameaçada pelo homem, após decidir romper o relacionamento.

Os dois mantinham um relacionamento de apenas três meses, e, segundo a vítima, ele não aceitou o término.

— Ele disse que não iria deixá-la e que a perseguiria de qualquer jeito. O crime de perseguição é um risco extremo de feminicídio. As mulheres precisam romper o relacionamento quando essas condutas iniciarem. Não é cuidado e muito menos amor, é crime — disse a delegada.

Imagens de câmeras de segurança da delegacia flagraram o momento em que a mulher chega à delegacia, caminhando apressada, e o homem ingressa no plantão policial, logo após a vítima. A mulher está sendo ouvida por um policial, que, ao perceber a situação, ordena que o homem deixe o plantão.

Logo após sair, o suspeito é preso em flagrante pelo agente, com apoio de um policial militar. Segundo a delegada, o suspeito apresentava sinais de embriaguez.

— É importante a gente destacar essa questão do abuso de álcool e drogas, que também são fatores de risco para os casos de violência doméstica — afirma a delegada.

A vítima solicitou medidas protetivas de urgência, e o homem segue preso.

Onde pedir ajuda em casos de violência contra a mulher

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

A outra fica entre as zonas Leste e Norte , na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h.

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link

Delegacia Online

É possível registrar o crime pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, e também solicitar medida protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Como solicitar a medida protetiva online