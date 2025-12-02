Segurança

Investigação
Notícia

Homem é preso após perseguir moradora de Gravataí por mais de 10 anos

Investigações apontam que a vítima recebeu mais de cem e-mails com declarações, cobranças e agressões ao longo de uma década

Airton Lemos

