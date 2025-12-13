Homem é preso após atacar carro da ex-namorada em frente à Delegacia da Mulher em Porto Alegre; veja vídeo

Um caso de violência contra a mulher foi registrado na madrugada deste sábado (13) em Porto Alegre. Um homem de 38 anos foi preso em flagrante após quebrar a sinaleira do carro da ex-namorada em frente ao plantão da 1ª Delegacia da Mulher. O suspeito passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida para preventiva após audiência de custódia.

A vítima, que também tem 38 anos, havia procurado a delegacia para registrar uma ocorrência contra o ex. Os dois mantiveram um relacionamento de cerca de oito meses e tinham rompido havia 10 dias.

— Esse caso é um típico exemplo de não aceitação do fim do relacionamento. Eles estavam num relacionamento, ele praticou violência doméstica, ela rompeu, pediu medida protetiva e, com a medida vigente, eles reataram e há 10 dias romperam novamente. Ela foi na delegacia nesta madrugada registrar porque ele não aceitava o fim, a perseguia, ameaçava — explica a delegada Waleska Alvarenga.

O ataque

A mulher chegou ao local e estacionou o veículo em frente à entrada do plantão. Enquanto ela aguardava por atendimento, o ex chegou ao local, também de carro, e estacionou logo atrás do automóvel dela. Uma câmera de segurança registrou a ação.

O homem anda na direção do veículo da mulher e desfere golpes na sinaleira traseira do carro com uma ferramenta de ferro. Um policial militar e um policial civil que estão próximos da porta da delegacia percebem a ação e correm na direção dele. Logo depois, outros policiais saem e ajudam a conter o agressor.

— Ele, sabendo que ela tinha ido lá, de forma bem audaciosa, danificou o carro dela. Grande parte dos homens não aceita a autonomia da mulher. Quando elas resolvem romper, eles não aceitam e praticam das mais variadas violências. Graças a atuação rápida dos policiais, ele foi preso — afirma a delegada.

Segundo a polícia, o homem já tinha antecedentes por lesão corporal. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de injúria, perseguição, ameaça e dano. O nome do detido não foi divulgado.

— Quis divulgar esse vídeo para mostrar que a fase da lua de mel é uma farsa. Eles pedem perdão, falam que vão mudar, que estavam de cabeça quente. Mas eles não mudam. Se ela rompe, ele vai ter esse ataque de fúria. Ele atingiu o carro, mas queria atingir mesmo era a face. E ele demonstrou todo desprezo pelo sistema de justiça criminal ao fazer isso na porta da delegacia. É um homem que não pode estar em liberdade porque está causando sério risco a essa vítima — analisa a delegada Waleska.

Como pedir ajuda

Brigada Militar | 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas | Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública | Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul