Homem é morto a tiros na zona norte de Porto Alegre

Vítima foi encontrada caída, ao lado de um Audi A4. Brigada Militar / Divulgação

Um homem de 26 anos foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (23) na Rua Victor Ely Von Frankenberg, no bairro Farrapos, na zona norte de Porto Alegre.

A Brigada Militar foi acionada por volta das 17h45min, após relatos de que uma pessoa havia sido baleada em uma tentativa de roubo na região.

Ao chegar no local, a equipe encontrou o homem caído no chão, ao lado de um Audi A4 branco, com ferimentos causados por disparos de arma de fogo no ombro esquerdo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou óbito.

Marcas de sangue foram encontradas dentro do veículo, indicando que o jovem pode ter sido alvejado enquanto dirigia pela região ou aguardava dentro do carro estacionado.

Possível latrocínio

Após consulta, a Brigada Militar confirmou que a vítima era a proprietária do veículo, que foi apreendido para análises periciais.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que inicialmente trabalha com a hipótese de latrocínio, conforme o delegado Gabriel Lourenço, da 4ª Delegacia de Polícia (DP) da Capital.

Indícios preliminares apontam que a vítima teria ido ao local para realizar a venda de um aparelho telefônico.