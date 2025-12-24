Segurança

Bairro Farrapos
Notícia

Homem é morto a tiros na zona norte de Porto Alegre

Vítima teria ido ao local para vender um celular quando foi morta; polícia investiga hipótese de latrocínio

Júlia Ozorio

Airton Lemos

