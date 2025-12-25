Homem é morto a golpes de pá após discussão com inquilino em Torres

Vítima foi identificada como Evaldo José Rodrigues da Silva, de acordo com a Polícia Civil. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 66 anos morreu na manhã de quarta-feira (24) após ser atingido por golpes de pá em Torres, no Litoral Norte. O caso aconteceu no bairro Dunas.

Segundo a Brigada Militar, o suspeito é um jovem de 21 anos que alugava um imóvel da vítima. Conforme o relato do homem aos policiais, a briga teria começado quando o proprietário realizava reparos no pátio e o barulho teria incomodado o inquilino, que estaria dormindo. Após reclamação por parte do jovem, a vítima teria avançado contra o rapaz com uma faca.

O suspeito então teria pegado uma pá e desferido dois golpes contra o homem, que não resistiu e morreu no local. A BM prendeu o suspeito nas proximidades do imóvel. A pá usada no crime e a faca foram apreendidas.