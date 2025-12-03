Homem é encontrado morto na beira da praia em Tramandaí

Um homem foi encontrado morto, no início da manhã desta quarta-feira (3), na faixa de areia do bairro São Francisco I, em Tramandaí, no Litoral Norte.

Segundo a Polícia Civil, Jéferson Pablo Schmitz, 42 anos, apresentava ferimentos causados por um objeto cortante, possivelmente uma faca.

O corpo dele foi encontrado por moradores. A Brigada Militar foi acionada e isolou o ponto para o trabalho da perícia.

Leia Mais Facção responsável por ataque a tiros em comemoração de Dia das Crianças é alvo da Polícia Civil

A suspeita é que o crime tenha ocorrido durante a madrugada desta quarta-feira no mesmo local onde a vítima foi achada. No momento, não há indicativos de autoria e motivação para o homicídio.