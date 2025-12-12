Homem é condenado a 31 anos de prisão por matar namorada com espada e queimar corpo em lareira em Porto Alegre

Laila Vitória Rocha Oliveira tinha 20 anos no dia do crime, ocorrido em 2023. Arquvo Pessoal / Arquivo Pessoal

André Ávila Fonseca, 39 anos, foi condenado a 31 anos e quatro meses de prisão por matar e carbonizar a namorada, Laila Vitória Rocha Oliveira em 2023, em Porto Alegre. A sentença foi lida na madrugada desta sexta-feira (12) pela juíza Cristiane Busatto Zardo, da 4ª Vara do Júri da Capital.

Na época com 20 anos, a vítima foi morta a golpes de espada e teve o corpo queimado em uma lareira. O Tribunal do Júri seguiu o entendimento do Ministério Público, de que Fonseca praticou o crime por não aceitar o fim do relacionamento nem o desejo da vítima de voltar para casa, no Pará, onde a jovem nasceu e vivia com a família.

O homem, que se apresentava nas redes sociais como "bruxo" e "necromante", foi condenado pelo crime de homicídio qualificado por meio cruel e uso de fogo, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, além de posse ilegal de arma de fogo.

O condenado, que não compareceu ao júri, já estava preso na Penitenciária Estadual de Charqueadas. A Justiça determinou o cumprimento da pena em regime fechado. Cabe recurso à decisão.

O júri

O julgamento ocorreu no Foro Central I da Capital. A sessão, que começou no fim da manhã de quinta-feira (11), teve como testemunhas de acusação a mãe da vítima e uma amiga. À tarde, foi ouvido um médico legista.

Na sequência, participaram dois psiquiatras listados pela defesa. Depois, ocorreu a fase de debates, ocasião em que acusação e defesa apresentaram suas teses ao Conselho de Sentença, formado por sete mulheres, que reconheceu as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público. A decisão foi proferida durante a madrugada desta sexta-feira.

O que diz a defesa

Zero Hora tenta contato com os advogados de defesa de André Ávila Fonseca. O espaço está aberto para manifestação.

Relembre o caso

O réu teve a prisão preventiva decretada, fugiu, mas foi localizado em Viamão, na Região Metropolitana, dias depois.