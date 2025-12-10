Homem é baleado dentro de ônibus na zona norte de Porto Alegre

Um homem foi baleado na cabeça dentro de um ônibus da linha 497 - Mario Quintana, na manhã desta quarta-feira (10), na Avenida Manoel Elias, bairro Mario Quintana, zona norte de Porto Alegre. A vítima, de 46 anos, foi socorrida pelo Samu e encaminhada consciente ao Hospital Cristo Redentor.

Após o disparo, o motorista parou o veículo próximo a um posto da Brigada Militar, na rótula com a Avenida Protásio Alves, distante poucos metros do local do crime.

O autor do tiro, que estava dentro do coletivo, fugiu e, até o momento, não foi capturado. Policiais seguem com buscas na região.

