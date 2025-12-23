Segurança

Belo Horizonte
Notícia

Hacker frauda alvarás de soltura, e quatro presos deixam unidade em Minas Gerais

Segundo a Justiça, a fraude foi articulada por um hacker detido no início do mês, suspeito de integrar uma quadrilha que invadia sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Zero Hora

