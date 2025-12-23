Hacker frauda alvarás de soltura, e quatro presos deixam unidade em Minas Gerais

SEJUSP-MG / Divulgação

Quatro homens fugiram do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) Gameleira, em Belo Horizonte, no último sábado (20), após apresentarem alvarás de soltura falsificados. Eles estavam presos desde 10 de dezembro.

Até a noite desta terça-feira (23), apenas um deles havia sido localizado e preso novamente. Os quatro criminosos foram identificados como Ricardo Lopes de Araujo, Wanderson Henrique Lucena Salomão, Nikolas Henrique de Paiva Silva e Júnio Cezar Souza Silva.

Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a fraude foi articulada por um hacker detido no início do mês, suspeito de integrar uma quadrilha que invadia sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O grupo atuava para liberar veículos apreendidos, desbloquear valores e alterar dados de mandados de prisão e alvarás.

Outros três fugitivos também foram presos na mesma operação e apontados como integrantes da quadrilha. De acordo com as investigações, o hacker favoreceu a saída dos comparsas.

Ordens fraudadas em sistema do CNJ

A liberação irregular ocorreu após ordens judiciais serem inseridas no Banco Nacional de Mandados de Prisão, vinculado ao CNJ. A partir dessas informações, a Secretaria de Justiça de Minas Gerais autorizou a soltura.

Em nota, o CNJ negou invasão aos sistemas e afirmou que houve "uso fraudulento de credenciais legítimas".

O vice-governador Mateus Simões (PSD) anunciou que o Estado passará a atrasar o cumprimento de mandados de soltura para verificar a autenticidade das ordens.

— É para que a gente tenha tempo de tentar verificar se o sistema deles foi fraudado — disse.

Todas as ordens judiciais fraudulentas foram identificadas e canceladas em menos de 24 horas, conforme o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O TJMG informou que já expediu mandados de prisão contra os suspeitos, que estão foragidos, e acionou forças de segurança estaduais e federais para a recaptura. Em nota, o tribunal afirmou que mantém vigilância constante para prevenir e combater violações aos seus sistemas.