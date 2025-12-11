Segurança

Vale do Sinos
Notícia

Grupo suspeito de ameaçar e extorquir empresário de Novo Hamburgo em mais de R$ 500 mil é alvo de operação

Irmã e cunhado da vítima são suspeitos de envolvimento no esquema; mandados foram cumpridos em cinco municípios gaúchos

Zero Hora

