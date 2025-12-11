Grupo suspeito de ameaçar e extorquir empresário de Novo Hamburgo em mais de R$ 500 mil é alvo de operação

Foram expedidos mandados em Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul, Esteio, Cachoeirinha e Imbé. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil realiza na manhã desta quinta-feira (11) uma operação contra um grupo suspeito de ameaçar e extorquir um empresário de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, em mais de R$ 500 mil. Quatro pessoas foram presas até o momento — elas não tiveram os nomes divulgados.

São cumpridos seis mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão em Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul, Esteio, Cachoeirinha e Imbé.

De acordo com a denúncia feita pela vítima, criminosos utilizavam um aplicativo de mensagens para pedir dinheiro. Caso não pagasse, haveria violência contra a sua família e ele teria o seu negócio depredado.

A polícia constatou ainda o envolvimento da irmã e do cunhado da vítima no esquema. A suspeita é de que valores pedidos seriam para pagar dívidas desses familiares.