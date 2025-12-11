Grupo suspeito de ameaçar e extorquir empresário de Novo Hamburgo em mais de R$ 500 mil é alvo de operação

A Polícia Civil realiza na manhã desta quinta-feira (11) uma operação contra um grupo suspeito de ameaçar e extorquir um empresário de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, em mais de R$ 500 mil. Quatro pessoas foram presas até o momento — elas não tiveram os nomes divulgados.
São cumpridos seis mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão em Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul, Esteio, Cachoeirinha e Imbé.
De acordo com a denúncia feita pela vítima, criminosos utilizavam um aplicativo de mensagens para pedir dinheiro. Caso não pagasse, haveria violência contra a sua família e ele teria o seu negócio depredado.
A polícia constatou ainda o envolvimento da irmã e do cunhado da vítima no esquema. A suspeita é de que valores pedidos seriam para pagar dívidas desses familiares.
Segundo a investigação, integrantes do grupo já têm envolvimento com crimes violentos, como roubos, extorsão, extorsão mediante sequestro, tráfico de drogas e homicídios.