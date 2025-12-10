Segurança

Ao menos nove vítimas
Notícia

Grupo que aplicava golpe do falso parente no RS e em outros oito Estados é alvo da polícia gaúcha

Investigados utilizavam boletos de fintechs em versão mais sofisticada do conhecido esquema de estelionato

Guilherme Milman

Enviar emailVer perfil

Ronaldo Bernardi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS