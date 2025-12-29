Governo de Pernambuco se pronuncia sobre violência contra turistas: "14 pessoas já foram identificadas e serão indiciadas"

O governo de Pernambuco confirmou, em nota publicada no Instagram, que o caso dos dois turistas de Mato Grosso que foram espancados por comerciantes de Porto de Galinhas está sendo analisado. O comunicado foi divulgado nesta segunda-feira (29) e afirma que parte dos agressores foi identificada.
"Até o momento, 14 pessoas já foram identificadas e serão indiciadas em inquérito policial", diz o texto.
O crime aconteceu na tarde de sábado (27), contra os empresários Johnny Andrade e Cleiton Zanatta, que estavam de férias em Ipojuca, na Grande Recife.
"Pernambuco abraça o turista e não admitirá qualquer forma de violência", completa a nota.
Segundo a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), o caso não está sendo tratado como um incidente, mas sim como um crime:
"Esse é um fato que precisa atuar junto à prefeitura e à polícia. E o diálogo sempre com a prefeitura para que haja, de fato, o ordenamento do comércio e que a gente não tenha incidentes mais acontecendo, incidentes não, crimes acontecendo, como esse que aconteceu aqui", disse Raquel, em nota publicada no Instagram.
Segundo o texto do governo de Pernambuco, a segurança foi reforçada no local, e novas medidas estão sendo planejadas.