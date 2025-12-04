Leite autoriza nomeação de 1,2 mil soldados da Brigada Militar

Leite destacou a "rotina de reposição de efetivo das forças de segurança". Comunicação Social 12° BPM / Divulgação

O governador Eduardo Leite autorizou a nomeação de 1,2 mil novos soldados aprovados em concurso da Brigada Militar. De acordo com o anúncio, realizado nesta quinta-feira (4) na rede social X, serão chamados 800 policiais em janeiro, e outros 400 em abril do ano que vem.

A partir da convocação, os candidatos aprovados realizarão o Curso Básico de Formação Policial Militar (CBFPM), ficando aptos para reforçar a segurança pública do Estado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do RS, esta foi a primeira convocação do certame, que foi aberto em março e homologado em 21 de novembro. O edital tem validade de dois anos, seguindo ativo até 21 de novembro de 2027, e pode ser prorrogado por igual período.

Atualmente, o processo seletivo está na etapa de investigação social e análise da vida pregressa dos candidatos aprovados. Aqueles que tiverem a documentação aprovada nesta fase, poderão iniciar o curso de formação, que deve durar cerca de 10 meses.

Conforme a Brigada Militar, a previsão é de 500 policiais sejam destinados à Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Graduados (EsFAG) de Porto Alegre e outros 300 à Escola de Formação e Especialização de Soldados (EsFES) de Montenegro, no Vale do Caí.

"Reposição contínua"

Na publicação de anúncio, Leite também ressaltou que a medida é uma continuidade da política de reposição do efetivo, iniciada em seu primeiro mandato:

"Mais um passo de continuidade na política que adotamos ainda no meu primeiro ano de mandato, em 2019, com uma rotina de reposição de efetivo das forças de segurança, para dar previsibilidade às instituições e manutenção daquilo que temos de mais valioso na área: um corpo robusto de homens e mulheres vocacionadas que se entregam à missão de proteger os gaúchos", escreveu o governador no post.

O secretário Mario Ikeda, da SSP, salientou que além da reposição do efetivo, o Estado tem investido em equipamentos para as forças de segurança, como os novos helicópteros para a Brigada Militar e para o Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

— Todos esses equipamentos estão ajudando a fazer a diferença, dando condições de trabalho ainda melhores para a nossas instituições e proporcionando ainda mais segurança e serviços de qualidade a nossa população — ressaltou.

