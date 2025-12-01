Segurança

Santa Catarina
Notícia

Gaúcho que confessou ter matado mulher em trilha de Florianópolis é denunciado por feminicídio

Giovane Correa Mayer, natural de Viamão, vai responder por feminicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver

Zero Hora

