Segurança

Violência doméstica
Notícia

“Festas e feriados são favoráveis à violência doméstica”, alerta secretária estadual da Mulher

Rio Grande do Sul já registrou ao menos 80 vítimas desde janeiro, número que supera as 73 de todo ano passado

Leticia Mendes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS