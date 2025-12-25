“Festas e feriados são favoráveis à violência doméstica”, alerta secretária estadual da Mulher

Secretária estadual da Mulher, Fábia Richter. Maurício Tonetto/Secom / Divulgação

Em entrevista ao Atualidade, da Rádio Gaúcha, a secretária estadual da Mulher, Fábia Richter, abordou nesta quinta-feira (25) de Natal preocupação com a possibilidade de aumento de casos de violência doméstica durante os feriados de fim de ano. Em abril, ao longo de cinco dias do feriadão de Páscoa, ao menos 10 mulheres foram vítimas desse tipo de crime no Estado.

— Fins de ano, festas, feriados são favoráveis à violência doméstica. As famílias se reúnem, tem a bebida. É um problema social que por gerações viemos tratando dele por camadas. E ele tem muitas camadas. Todo mundo precisa entender que é um problema perto de si e é altamente velado porque fica preso dentro de um quarto, dentro de uma casa. Na verdade, a sociedade maquia esse tema — disse, citando a campanha lançada pelo governo do Estado, com o slogan “não maquie, denuncie”.

Segundo a secretária, ao menos 80 mulheres foram vítimas de feminicídio neste ano no Estado. Dessas vítimas, cerca de 74% não tinham registro de ocorrência contra o agressor.

— São mulheres que não acreditavam que poderiam morrer, tinham medo de denunciar, ou achavam que não ia acontecer com ela. Os dados da medida protetiva aqui no Rio Grande do Sul são realmente altos. As mulheres que, infelizmente, sucumbiram ao feminicídio não tinham medida protetiva. Das 80, somente cinco tinham medida protetiva. A denúncia salva a vida da mulher. É muito importante que as mulheres entendam que a medida protetiva salva.

A secretária afirmou que o governo tem buscado se articular junto aos municípios, com auxílio da Polícia Civil e da Brigada Militar, para fortalecer as redes de proteção e identificar casos de maior risco para as vítimas:

— Além da campanha, nós temos essa parceria da Secretaria da Mulher com a Secretaria da Segurança Pública. As mulheres que mais morreram no RS estavam nos municípios menores, menos de 100 mil habitantes, 50 mil, até nos bem pequenos. Se as equipes que estiveram lá perceberem que há um risco maior para essa mulher vamos intervir de outra maneira.

Onde pedir ajuda em casos de violência contra a mulher

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências)

A outra fica entre as zonas Leste e Norte , na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link

Delegacia Online

É possível registrar o crime pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, e também solicitar medida protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Como solicitar a medida protetiva online