Segurança

No TJRS
Notícia

Falta de energia adia pela segunda vez júri de réus por morte de mulher que teve parte do corpo transportada em mala

Jean e Alan Centeno do Carmo são acusados de participar de assassinato que aconteceu em 2015. Novo julgamento deve ocorrer em março

Pâmela Rubin Matge

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS