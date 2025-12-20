Segurança

Investigação
Notícia

Falsa central telefônica em Cachoeirinha: 17 suspeitos tem prisão convertida em preventiva

Centenas de chips, roteiros para a simulação de atendimentos de instituições financeiras, além de 30 celulares foram encontrados no sítio onde os alvos estavam

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS