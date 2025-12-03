Segurança

Operação Fim de Jogo
Notícia

Facção responsável por ataque a tiros em comemoração de Dia das Crianças é alvo da Polícia Civil

Atentado aconteceu em praça próxima do Condomínio Belize, no bairro Restinga. Uma pessoa ficou ferida

Leticia Mendes

