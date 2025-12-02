Segurança

Operação Avalop
Notícia

Ex-funcionário da Caixa em Viamão é investigado por facilitar empréstimos fraudulentos em esquema que desviou R$ 4 milhões

Investigação da Polícia Federal aponta que alvo recebia propinas de até 10% sobre os financiamentos concedidos a empresas de fachada

Guilherme Milman

