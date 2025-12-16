Escola de Santa Maria é alvo de furto pela sexta vez neste ano

Comunidade escolar pede mais segurança para a instituição. Divulgação / PMSM

A Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) Darcy Vargas, na Avenida Borges de Medeiros, em Santa Maria, foi alvo de novo furto nesta segunda-feira (15). Somente em 2025, já foram registradas seis ocorrências de furto e arrombamento na instituição, que atende cerca de 300 crianças da educação infantil.

Conforme a diretora da escola, Márcia Beck, foram levados dois televisores, fiação de ar-condicionado, motor de geladeira e dois aparelhos micro-ondas. Além dos furtos, a escola sofreu atos de vandalismo, com armários revirados, materiais espalhados pelo chão e trabalhos das crianças danificados, além de terem sido encontradas fezes dentro de uma sala de aula.

O problema é recorrente. Somente neste ano, já foram seis casos de furto no local. Em fevereiro, a unidade ficou sem energia elétrica após o furto de fiação, o que resultou na perda de cerca de 80 quilos de carne.

A prefeitura de Santa Maria informa que acompanha o caso e presta auxílio dentro das possibilidades do município. A Secretaria de Segurança e Ordem Pública também foi acionada e intensificou as rondas nas escolas da região. Um relatório de inteligência foi elaborado para auxiliar a Secretaria de Educação na tomada de decisões.

Segundo a secretaria, operações conjuntas com a Brigada Militar vêm sendo realizadas para combater a receptação de materiais furtados, inclusive com autuações recentes em recicladoras próximas às instituições de ensino.

A escola tem câmeras de segurança ligadas ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), instaladas no pátio e em áreas externas, além de alarmes em todas as dependências. No entanto, a direção destaca que os muros baixos e a proximidade com terrenos baldios e vegetação alta facilitam a ação dos criminosos.