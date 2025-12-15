Escola de educação infantil de Alvorada é investigada por suspeita de maus-tratos e administração irregular de medicamentos em crianças

A Polícia Civil investiga um caso suspeito de maus-tratos e administração irregular de medicamentos em crianças atendidas em uma escola no município de Alvorada, na Região Metropolitana. Os relatos envolvem a Escola de Educação Infantil Rafa Kids, que é uma instituição particular de ensino, localizada no bairro Maringá. A instituição nega que tenha administrado medicamentos sem prescrição médica.

Na última sexta-feira (12), pais procuraram a Polícia Civil e registraram ocorrências contra a escola. O Conselho Tutelar recebeu os relatos no domingo (14). Na manhã desta segunda-feira (15), os conselheiros estiveram no local.

Após a visita, o Conselho Tutelar oficiou a prefeitura de Alvorada, solicitando o fechamento preventivo da escola até a apuração dos fatos. Também foi requerida a atuação da Vigilância Sanitária.

De acordo com nota (leia a íntegra abaixo) enviada pelo Conselho, "as providências cabíveis estão sendo adotadas, priorizando a segurança, a saúde e o bem-estar das crianças, com total rigor e responsabilidade."

Os pais relatam que obtiveram prints de conversas trocadas entre funcionárias da escola num grupo de WhatsApp, relatando a administração de substâncias para acalmar as crianças. O caso foi inicialmente registrado na 1ª Delegacia de Alvorada, mas está atualmente sob investigação da Delegacia da Mulher de Alvorada, onde pais devem ser ouvidos ainda nesta segunda-feira.

Victória Camargo, de 26 anos, que é mãe de um menino de quatro anos, relata que soube da suspeita na última sexta-feira. Na manhã desta segunda, os pais estiveram nas proximidades da escola, realizando uma manifestação.

— É uma revolta bem grande, minha e de todas as mães. Temos imagens das crianças comendo num pote minúsculo. Todas no mesmo pote. Meu filho relatou que recebeu um "cascudo" e que a professora deu um tapa no rosto dele — diz Victoria.

Suspeita de uso irregular de medicamentos

Nas conversas obtidas pelos pais é possível ver um grupo, com o nome "Rafa Kids". Numa das trocas de mensagens, há a foto de um menino deitado, com os olhos abertos. A mãe do garoto registrou ocorrência ainda na sexta-feira, relatando a suspeita de que o filho tenha sido dopado.

A mensagem com a foto do garoto teria sido enviada por uma das professoras do maternal. Logo abaixo, está a mensagem "dei umas gotinhas do (cita o nome de outra criança)". Há uma série de outras mensagens, nas quais as integrantes fazem referência à administração de "gotinhas".

Numa delas, um menino aparece em pé sobre uma mesinha e abaixo está a mensagem "acho que as gotinhas não fizeram efeito". A suspeita dos pais é de que estivesse sendo usado algum tipo de medicamento, de outras crianças, para acalmar as demais.

A reportagem entrou em contato com a delegada Carolina Terres, responsável pela investigação, que confirmou a apuração do caso, mas informou que não se manifestará neste momento.

Nesta terça-feira (16), o escritório de advocacia, que representa a Escola de Educação Infantil Rafa Kids, emitiu nota sobre o caso. Na manifestação, a instituição nega as acusações e alega que "segue rigorosamente todas as normas sanitárias, pedagógicas e legais aplicáveis à educação infantil".

Confira a nota da escola:

"O escritório Land Assessoria Jurídica, responsável pela defesa da Escola de Educação Infantil Rafa Kids Ltda., em virtude das recentes publicações em meios de comunicação e redes sociais que atribuem à instituição condutas supostamente irregulares, vem a público esclarecer o seguinte:

1. Não procede qualquer alegação de que a instituição tenha administrado medicamentos a crianças sem a devida prescrição médica.

2. A Escola Rafa Kids segue rigorosamente todas as normas sanitárias, pedagógicas e legais aplicáveis à educação infantil, não ministrando medicamentos a seus alunos sem a autorização expressa dos responsáveis legais e a correspondente prescrição médica, quando necessária.

3. Todos os procedimentos adotados pela instituição têm como prioridade a segurança, a saúde e o bem-estar das crianças, sendo realizados por profissionais capacitados e em total conformidade com as orientações dos pais ou responsáveis.

4. A Escola Rafa Kids permanece à disposição das autoridades competentes para fornecer todos os esclarecimentos necessários, colaborando de forma transparente para a apuração dos fatos.

É importante destacar que a disseminação de informações inverídicas ou conclusões precipitadas pode causar prejuízos à imagem e à reputação de uma instituição que se dedica, com seriedade e

responsabilidade, ao cuidado e à educação infantil.

Por fim, reafirmamos o nosso respeito às famílias, à comunidade escolar e à sociedade, confiantes de que os fatos serão devidamente esclarecidos pelos meios adequados.

Escola de Educação Infantil Rafa Kids Ltda.

Alvorada/RS, 16 de dezembro de 2025.

Dr. Eder Macari Land

Advogado – OAB/RS nº 123.326

Land Assessoria Jurídica"

Confira nota do Conselho Tutelar na íntegra

"O Conselho Tutelar de Alvorada recebeu, neste domingo (14), uma denúncia sobre possíveis procedimentos inadequados na Escola de Educação Infantil Rafa Kids, instituição de ensino particular. Diante da gravidade da situação, a equipe realizou vistoria no local já na manhã desta segunda-feira (15).

Após a visita, o Conselho Tutelar oficiou a Prefeitura de Alvorada solicitando o fechamento preventivo do estabelecimento, até a completa apuração dos fatos. Também foi requerida a atuação da Vigilância Sanitária, com pedido de visita técnica no local.

Como medida de proteção, as crianças foram encaminhadas para avaliação médica no Hospital de Alvorada. O caso também foi formalmente comunicado ao Ministério Público, e os responsáveis legais foram orientados a registrar ocorrência junto à Polícia Civil.