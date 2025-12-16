Segurança

Região Metropolitana
Notícia

Escola de Alvorada investigada por suspeita de administrar remédios de forma irregular em crianças é interditada

Instituição particular de Educação Infantil, a Rafa Kids, no bairro Maringá, funcionava sem autorização dos órgãos competentes, segundo a prefeitura

Gabriela Plentz

Gabriela Plentz

Leticia Mendes

Leticia Mendes

