Escola de Alvorada investigada por suspeita de administrar remédios de forma irregular em crianças é interditada

A Escola de Educação Infantil Rafa Kids, de Alvorada, na Região Metropolitana, foi interditada nesta terça-feira (16). A instituição particular, localizada no bairro Maringá, está sob investigação da Polícia Civil por suspeita de maus-tratos e administração irregular de medicamentos nas crianças.

Segundo nota da prefeitura de Alvorada, a Vigilância Sanitária esteve no prédio na manhã desta terça e realizou nova notificação e interdição do estabelecimento. Ainda conforme a prefeitura, a escola " já havia recebido duas ordens anteriores em razão de irregularidades na infraestrutura e nos procedimentos adotados, mas estava funcionando sem autorização dos órgãos competentes".

Na mesma manifestação, a prefeitura informa que "está adotando todas as providências cabíveis no âmbito da gestão municipal em relação ao caso" (confira a nota na íntegra abaixo). O escritório de advocacia responsável por representar a proprietária da escola também emitiu nota, na qual nega as acusações (leia abaixo).

Leia Mais Escola de educação infantil de Alvorada é investigada por suspeita de maus-tratos e administração irregular de medicamentos em crianças

Nesta terça-feira, a Polícia Civil segue com as oitivas dos depoimentos dos responsáveis pelas crianças e de outras testemunhas. Alessandra Marques, 24 anos, é uma das mães que procurou a polícia. A filha dela, de um ano e sete meses, estava na escola havia cerca de um mês. A mãe relata que passou a desconfiar que algo estava errado, devido ao comportamento da filha.

— De umas duas semanas para cá, ela começou a ficar doente, com febre. Na quinta-feira, eu busquei ela na creche, sonolenta, estava com o olho roxo, inchado. Na sexta-feira, eu recebi os vídeos e as fotos. Fui correndo para o hospital e para a delegacia. Minha filha não quer mais mamar, não quer mais comer, não quer brincar. Nos primeiros dias, ela só ficava dormindo. Vai demorar para curar esse trauma. Ela é um bebê — disse a mãe.

Na segunda-feira (15), Alessandra participou de uma manifestação, em frente à escola, organizada pelos pais das crianças.

Suspeita de uso irregular de medicamentos

Os pais relatam que obtiveram prints de conversas trocadas entre funcionárias da escola num grupo de WhatsApp, relatando a administração de substâncias para acalmar as crianças.

Nas conversas obtidas pelos pais, é possível ver um grupo, com o nome "Rafa Kids". Numa das trocas de mensagens, há a foto de um menino deitado, com os olhos abertos. A mãe do garoto registrou ocorrência ainda na sexta-feira, relatando a suspeita de que o filho tenha sido dopado.

A mensagem com a foto do garoto teria sido enviada por uma das professoras do maternal. Logo abaixo, está a mensagem "dei umas gotinhas do (cita o nome de outra criança)". Há uma série de outras mensagens, nas quais as integrantes fazem referência à administração de "gotinhas".

Numa delas, um menino aparece em pé sobre uma mesinha e abaixo está a mensagem "acho que as gotinhas não fizeram efeito". A suspeita dos pais é de que estivesse sendo usado algum tipo de medicamento, de outras crianças, para acalmar as demais.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul informou que recebeu relatório do Conselho Tutelar de Alvorada sobre possíveis irregularidades e investiga o caso.

Confira a nota da escola

"O escritório Land Assessoria Jurídica, responsável pela defesa da Escola de Educação Infantil Rafa Kids Ltda., em virtude das recentes publicações em meios de comunicação e redes sociais que atribuem à instituição condutas supostamente irregulares, vem a público esclarecer o seguinte:

1. Não procede qualquer alegação de que a instituição tenha administrado medicamentos a crianças sem a devida prescrição médica.

2. A Escola Rafa Kids segue rigorosamente todas as normas sanitárias, pedagógicas e legais aplicáveis à educação infantil, não ministrando medicamentos a seus alunos sem a autorização expressa dos responsáveis legais e a correspondente prescrição médica, quando necessária.

3. Todos os procedimentos adotados pela instituição têm como prioridade a segurança, a saúde e o bem-estar das crianças, sendo realizados por profissionais capacitados e em total conformidade com as orientações dos pais ou responsáveis.

4. A Escola Rafa Kids permanece à disposição das autoridades competentes para fornecer todos os esclarecimentos necessários, colaborando de forma transparente para a apuração dos fatos.

É importante destacar que a disseminação de informações inverídicas ou conclusões precipitadas pode causar prejuízos à imagem e à reputação de uma instituição que se dedica, com seriedade e responsabilidade, ao cuidado e à educação infantil.

Por fim, reafirmamos o nosso respeito às famílias, à comunidade escolar e à sociedade, confiantes de que os fatos serão devidamente esclarecidos pelos meios adequados.

Escola de Educação Infantil Rafa Kids Ltda.

Alvorada/RS, 16 de dezembro de 2025.

Dr. Eder Macari Land

Advogado – OAB/RS nº 123.326

Land Assessoria Jurídica."

Confira nota do Conselho Tutelar na íntegra

"O Conselho Tutelar de Alvorada recebeu, neste domingo (14), uma denúncia sobre possíveis procedimentos inadequados na Escola de Educação Infantil Rafa Kids, instituição de ensino particular. Diante da gravidade da situação, a equipe realizou vistoria no local já na manhã desta segunda-feira (15).

Após a visita, o Conselho Tutelar oficiou a Prefeitura de Alvorada solicitando o fechamento preventivo do estabelecimento, até a completa apuração dos fatos. Também foi requerida a atuação da Vigilância Sanitária, com pedido de visita técnica no local.

Como medida de proteção, as crianças foram encaminhadas para avaliação médica no Hospital de Alvorada. O caso também foi formalmente comunicado ao Ministério Público, e os responsáveis legais foram orientados a registrar ocorrência junto à Polícia Civil.