Enfermeira vítima de feminicídio dará nome a praça em Canoas

Patrícia Rosa dos Santos foi morta em outubro de 2024. O marido dela, André Lorscheitter Baptista, que atuava como médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), é suspeito do crime

Júlia Ozorio

