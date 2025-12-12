Empresas suspeitas de fraudar licitações tiveram como sócios um condenado por roubo que usava tornozeleira e um morador de rua

Na investigação de um esquema de fraude a licitações para contratos firmados com órgãos públicos, a Polícia Civil identificou que empresas tinham como sócios um condenado por roubo que usava tornozeleira eletrônica e um morador de rua.

A Operação Regenerare está sendo realizada na manhã desta sexta-feira (12), em Porto Alegre, Alvorada e Canoas.

O trabalho é do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Contra a Administração Pública (Dercap). São investigadas 15 pessoas e oito empresas.

Uma das empresas teve como proprietário, por dois anos, um condenado pela prática do crime de roubo, que era monitorado com tornozeleira eletrônica. Nesse período, a empresa venceu 15 certames públicos e contratou mais de R$ 2 milhões. Outra firma sob suspeita teve como sócio-proprietário um morador de rua que tem registros policiais.

O esquema consistia em empresas do mesmo grupo societário se revezarem nas disputas para venceram contratos de serviços terceirizados de cozinha, merenda e limpeza. A investigação mostrou que as empresas chegavam a fazer lances do mesmo endereço eletrônico, além de terem os mesmos contadores e advogadas. A apuração começou a partir de expediente administrativo da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage). O custo total destes contratos é de R$ 64 milhões.

Leia Mais Brasil pode virar o México dos cartéis? O que dizem especialistas e as alternativas para combater o crime organizado

Segundo o delegado Cassiano Cabral, diretor do Dercap, foi possível identificar conexões diretas entre as pessoas por trás das empresas, demonstrando que parte significativa dos quadros societários era composta por laranjas, inseridas formalmente nas estruturas das empresas para mascarar a real participação dos beneficiários finais do esquema.