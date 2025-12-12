Segurança

Operação Regenerare
Notícia

Empresários que acertavam concorrência em licitações para serviços de merenda, cozinha e limpeza são alvo da Polícia Civil

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão contra grupo que usava oito empresas se revezando em contratos com órgãos públicos. Valor dos negócios chega a R$ 64 milhões 

Adriana Irion

