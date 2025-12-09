Em conversa com Trump, Lula disse que um dos líderes do crime organizado do Brasil mora em Miami

Lula ligou para Trump por volta do meio-dia do dia 2 de dezembro. Fotos AFP e Agência Brasil / Arte GZH

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, durante ligação com Donald Trump em 2 de dezembro, informou ao presente norte-americano que um dos maiores líderes do crime organizado do Brasil estaria morando em Miami, nos Estados Unidos.

— Eu liguei para o presidente Trump, dizendo para ele que, se ele quiser enfrentar o crime organizado, nós estamos à disposição. E mandei para ele, no mesmo dia, a proposta do que nós queremos fazer. Disse para ele, inclusive, que um dos grandes chefes do crime organizado brasileiro, que é o maior devedor deste país, que é importador de combustíveis fósseis, mora em Miami. Então se ele quiser ajudar, vamos ajudar prendendo logo esse aí — disse Lula.

A fala aconteceu durante evento no Palácio do Planalto, sobre as novas regras da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As informações são do g1.

De acordo com uma reportagem do Fantástico, o advogado Ricardo Magro — líder do ramo de combustíveis fósseis — construiu a fortuna sem pagar impostos e leva uma vida luxuosa nos Estados Unidos.

Porém, Lula não citou o nome de Ricardo Magro nem de outra liderança do crime organizado.

Conversa por telefone

Lula ligou para Trump por volta do meio-dia do dia 2 de dezembro. Durante a conversa, o petista pediu que o norte-americano revogue as tarifas que ainda persistem sobre alguns produtos brasileiros e também abordou o combate ao crime organizado por parte dos Estados Unidos.

Em nota, o Palácio do Planalto informou que Lula indicou a Trump "ter sido muito positiva a decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa adicional de 40% imposta a alguns produtos brasileiros". No entanto, Lula ressaltou a necessidade de discussão sobre o tarifaço imposto a outros produtos e reforçou que "o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações".

Lula e Trump também conversaram sobre as ofensivas dos Estados Unidos contra o crime organizado internacional. Enquanto o brasileiro destacou as operações recentes no Brasil, Trump se dispôs a trabalhar em conjunto com o país para enfrentar grupos criminosos.

"Eu gosto dele"

No mesmo dia, o presidente dos EUA afirmou que conversa com Lula foi positiva.

— Falamos sobre comércio. Falamos sobre sanções porque, como você sabe, eu impus sanções relacionadas a certas coisas que aconteceram — disse ao ser questionado por jornalistas sobre o teor da conversa.

O republicano ainda demonstrou simpatia pelo presidente brasileiro: