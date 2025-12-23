Segurança

Delegado condenado por inventar ritual satânico em caso de crianças esquartejadas tem aposentadoria cassada 

Moacir Fermino respondia a processo administrativo por caso que ocorreu em Novo Hamburgo, há oito anos

Leticia Mendes

