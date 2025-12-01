Segurança

Defesa do professor de Direito indiciado por crimes sexuais afirma que não teve acesso à conclusão do inquérito policial

Conrado Paulino da Rosa chegou a ser preso temporariamente, mas foi solto em outubro, com imposição de medidas cautelares

Gabriela Plentz

