Crimes violentos no RS têm queda de 32% em novembro

O mês de novembro apresentou queda de 32% nos crimes violentos, letais e intencionais no Rio Grande do Sul, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Observatório Estadual da Segurança Pública.
Os homicídios também apresentaram uma redução de 30%. Já os feminicídios recuaram 50%.
Além disso, os Estado registrou o menor número de ocorrência em estabelecimentos comerciais desde o início da série histórica, em 2010. Em novembro de 2025 foram 235 casos, contra 376 do mesmo período do ano anterior (-38%).
Também foi registrado uma retração de 38% nos roubos de veículos (de 220 para 136) e de 23% nos roubos a pedestre (1.106 para 854).
De acordo com o governo estadual, os números reforçam o trabalho qualificado das forças de segurança do Rio Grande do Sul. O secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda, destaca o investimento feito na área.
— No último mês, o governo do Estado entregou mais de 100 milhões em viaturas semiblindadas para a segurança pública. Esse investimento contínuo proporciona condições de trabalho ainda melhores para os homens e mulheres que compõem as fileiras das nossas polícias e refletem na queda da criminalidade. Vamos continuar trabalhando, buscando novas estratégias para que a população gaúcha continue protegida e para que possamos fechar 2025 com indicadores de segurança ainda melhores — afirmou o secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda.
Destaque nacional em segurança pública
Em setembro deste ano, o governo estadual recebeu o troféu do Prêmio Excelência em Competitividade 2025 do Centro de Liderança Pública (CLP), em Brasília. Trata-se do reconhecimento pela plataforma da Gestão Estatística na Segurança Pública (GESeg), sistemática desenvolvida pelo Estado e liderada pelo Programa RS Seguro.
Além disso, o Rio Grande do Sul figurou em terceiro lugar no ranking de Competitividade dos Estados, no quesito Segurança Pública. Os dois primeiros foram Santa Catarina e o Distrito Federal.
Lançado em 2019, o RS Seguro é um programa estruturante de segurança pública que promove integração entre as forças policiais, uso intensivo de inteligência, ações sociais preventivas, modernização do sistema prisional e, sobretudo, gestão orientada por dados por meio do GESeg. A plataforma analisa estatísticas dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, com foco territorial nos 23 que concentram os maiores indicadores de criminalidade.