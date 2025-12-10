Crimes violentos no RS têm queda de 32% em novembro

De acordo com o governo, os números reforçam o trabalho qualificado das forças de segurança do RS. Comunicação Social 12° BPM / Divulgação

O mês de novembro apresentou queda de 32% nos crimes violentos, letais e intencionais no Rio Grande do Sul, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Observatório Estadual da Segurança Pública.

Os homicídios também apresentaram uma redução de 30%. Já os feminicídios recuaram 50%.

Além disso, os Estado registrou o menor número de ocorrência em estabelecimentos comerciais desde o início da série histórica, em 2010. Em novembro de 2025 foram 235 casos, contra 376 do mesmo período do ano anterior (-38%).

Também foi registrado uma retração de 38% nos roubos de veículos (de 220 para 136) e de 23% nos roubos a pedestre (1.106 para 854).

De acordo com o governo estadual, os números reforçam o trabalho qualificado das forças de segurança do Rio Grande do Sul. O secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda, destaca o investimento feito na área.

— No último mês, o governo do Estado entregou mais de 100 milhões em viaturas semiblindadas para a segurança pública. Esse investimento contínuo proporciona condições de trabalho ainda melhores para os homens e mulheres que compõem as fileiras das nossas polícias e refletem na queda da criminalidade. Vamos continuar trabalhando, buscando novas estratégias para que a população gaúcha continue protegida e para que possamos fechar 2025 com indicadores de segurança ainda melhores — afirmou o secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda.

Destaque nacional em segurança pública

Em setembro deste ano, o governo estadual recebeu o troféu do Prêmio Excelência em Competitividade 2025 do Centro de Liderança Pública (CLP), em Brasília. Trata-se do reconhecimento pela plataforma da Gestão Estatística na Segurança Pública (GESeg), sistemática desenvolvida pelo Estado e liderada pelo Programa RS Seguro.

Além disso, o Rio Grande do Sul figurou em terceiro lugar no ranking de Competitividade dos Estados, no quesito Segurança Pública. Os dois primeiros foram Santa Catarina e o Distrito Federal.